EUA Sanciona a Restaurante de Chihuahua por Posible Vínculo con Cártel de Sinaloa

Este miércoles 20 de mayo de 2026, autoridades de Estados Unidos de América (EUA) impusieron sanciones a más de una docena de personas, un restaurante de Chihuahua y una empresa de seguridad por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y supuestas actividades de tráfico de fentanilo.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, entre los sancionados está Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado de liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, fue sancionado Jesús González Peñuelas, un fugitivo conocido como Chuy González, acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel.

Cabe señalar que desde 2024, el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

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Restaurante y empresa con sanciones

La medida además afecta al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero, quien también controla la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV.

Los sancionados quedan ahora impedidos de tener vínculos con el sistema bancario de Estados Unidos, trabajar con estadounidenses o tener activos en Estados Unidos.

Video: EUA Sanciona a Presuntos Operadores Financieros del Cártel de Sinaloa

Lista completa de sancionados

Jesús Alonso Aispuro Félix

Rodrigo Alarcón Palomares

Castulo Bojórquez Chaparro

Noé de Jesús Castro Rocha

Fredi Ismael García Sandoval

Luis Arnulfo Moreno Zamora

Armando de Jesús Ojeda Avilés

Alfredo Orozco Romero

Liliana Orozco Romero

Amalia Margarita Romero Moreno

Baltazar Sáenz Aguilar

Restaurante Gorditas Chiwas

Empresa Grupo Especial Mamba Negra

Jesús González Peñuelas

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México refuerza acciones contra redes de lavado y narcotráfico

Sobre este caso, la Secretaría de Hacienda detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacífico, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

“De acuerdo con la información analizada, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas”, dijo.

En un comunicado, añadió que se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.

“De igual forma, se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita”.

Ante ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes.

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Con información de N+ y AP.

spb