EUA Sanciona a Restaurante de Chihuahua por Posible Vínculo con Cártel de Sinaloa
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Autoridades estadounidenses imponen sanciones a más de una docena de personas, un restaurante y una empresa de seguridad
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Este miércoles 20 de mayo de 2026, autoridades de Estados Unidos de América (EUA) impusieron sanciones a más de una docena de personas, un restaurante de Chihuahua y una empresa de seguridad por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y supuestas actividades de tráfico de fentanilo.
De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, entre los sancionados está Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado de liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa.
Asimismo, fue sancionado Jesús González Peñuelas, un fugitivo conocido como Chuy González, acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel.
Cabe señalar que desde 2024, el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
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Restaurante y empresa con sanciones
La medida además afecta al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero, quien también controla la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV.
Los sancionados quedan ahora impedidos de tener vínculos con el sistema bancario de Estados Unidos, trabajar con estadounidenses o tener activos en Estados Unidos.
Lista completa de sancionados
- Jesús Alonso Aispuro Félix
- Rodrigo Alarcón Palomares
- Castulo Bojórquez Chaparro
- Noé de Jesús Castro Rocha
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Armando de Jesús Ojeda Avilés
- Alfredo Orozco Romero
- Liliana Orozco Romero
- Amalia Margarita Romero Moreno
- Baltazar Sáenz Aguilar
- Restaurante Gorditas Chiwas
- Empresa Grupo Especial Mamba Negra
- Jesús González Peñuelas
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México refuerza acciones contra redes de lavado y narcotráfico
Sobre este caso, la Secretaría de Hacienda detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacífico, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
“De acuerdo con la información analizada, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas”, dijo.
En un comunicado, añadió que se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
“De igual forma, se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita”.
Ante ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes.
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Con información de N+ y AP.
spb