Accidente en Iztapalapa Hoy: Así Quedó Tráiler en Calzada Ignacio Zaragoza, CDMX

Toma tus precauciones: Un tráiler sufrió un accidente hoy, 21 de mayo de 2026, en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos qué pasó y cómo quedó la pesada unidad.

¿Qué paso hoy en la Calzada Ignacio Zaragoza?

La caja de un tráiler, cargado con toneladas de impermeabilizante, se partió cuando circulaba por la Calzada Ignacio Zaragoza la mañana de hoy, cerca del Metro Peñón Viejo de la Línea A.

De acuerdo con los primeros reportes, la caja del tráiler se habría partido por lo pesado de la carga, por lo que quedó varado en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección a Puebla.

Tráiler queda partido en la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: N+

Noticia relacionada: Bloqueos en CDMX por Marcha del IPN Hoy: Ruta y Zona Afectada por Alumnos del ‘Poli’

Tráfico por traíler partido

Por el accidente de hoy y las obras en los carriles laterales de la vialidad, el tráfico no se hizo esperar en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Las cámaras de N+ pudieron constatar la carga verificar desde la estación del Metro Guelatao hasta la zona donde quedó el trailer.

El accidente de tráiler causó tráfico en la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: N+

No es la primera vez que una caja de trailer se parte en la misma zona, donde el pavimento es irregular y podría propiciar este tipo de accidentes.

El 12 de mayo de 2026, en N+ te informamos sobre un accidente similar, cuando la caja de un tráiler también se partió mientras circulaba por la Calzada Ignacio Zaragoza.

En N+, te mantenemos informado sobre accidentes, marchas y bloqueos en la Ciudad de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT