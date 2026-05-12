¿Qué Pasó en Calzada Ignacio Zaragoza Hoy? Caja de Tráiler Queda Partida por la Mitad

El tránsito se complicó la mañana de hoy, 12 de mayo de 2026, en la Calzada Ignacio Zaragoza; aquí te informamos qué pasó con un tráiler, que quedó varado, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

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¿Qué pasó en la Calzada Ignacio Zaragoza hoy?

La caja de un tráiler, cargado con al menos 27 toneladas de lácteos, se partió a la mitad cuando transitaba hoy por la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de calle Solón Argüello, en la colonia Santa Martha Acatitla, con dirección hacia Puebla, en el oriente de CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, lo pesado de la carga y el mal estado del pavimento habrían causado que la caja del tráiler se partiera.

Por el incidente, patrullas de la Ciudad de México cerraron uno de los carriles de la Calzada Ignacio Zaragoza, por lo que el tráfico no se hizo esperar.

Las cámaras de N+ FORO captaron en vivo cómo quedó el tráiler, a la espera de que llegara otra unidad para descargar la mercancía, por lo que el tránsito se verá afectado por varias horas más.

Caja de tráiler partida en la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: N+

El dron de N+ también permitió ver las largas filas de autos que ya se habían formado a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, por el incidente de hoy.

Mapa de la zona del caos vial en Calzada Ignacio Zaragoza

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Con información de N+.

RMT