Desbordamientos de Río Hondo y Río de los Remedios Afectan Colonias de Naucalpan y Azcapotzalco.

Los desbordamientos del río Hondo y río de los Remedios causaron severas afectaciones en colonias de Naucalpan y la alcaldía Azcapotzalco, luego de las fuertes lluvias en el Valle de México, informaron autoridades.

En el municipio perteneciente al Estado de México se informó de daños en al menos cuatro zonas, mientras que del lado de la Ciudad de México realizan un censo para determinar el impacto, pero evalúan suspender clases en el área dañada y habilitaron albergues.

Naucalpan y Azcapotzalco son colindantes y el río Hondo es uno de los principales afluentes que alimenta al río de los Remedios. Ambos torrentes convergen en el vaso regulador El Cristo.

Al momento, las autoridades no han detallado el saldo final, pero continuaban las labores de desazolve y limpieza hasta la madrugada de este martes, horas después de la tormenta que azotó en la Zona Metropolitana.

Toneladas de basura y desbordamiento en Naucalpan

Las fuertes lluvias registradas la noche del lunes en Naucalpan provocaron el arrastre de toneladas de basura en el río Hondo de Naucalpan, lo que generó el desbordamiento del cauce.

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Las principales afectaciones se reportaron en las colonias El Conde, Alce Blanco, Pastores y Echegaray. Autoridades municipales señalaron que en algunos puntos se registraron cerca de 40 minutos continuos de lluvia, lo que ocasionó acumulación de agua en calles y zonas habitacionales.

De acuerdo con reportes oficiales, residuos sólidos arrastrados al drenaje y al cauce del río agravaron la emergencia, principalmente en Calzada de las Armas. Brigadas del Grupo Tláloc trabajaron con camiones tipo Vactor para retirar desperdicios y el lodo.

La Guardia Municipal aplicó cierres y desvíos viales en Río de los Remedios, Avenida 16 de Septiembre, Calle 5, Las Armas y Echegaray, mientras continúan las labores de atención y monitoreo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que las precipitaciones fueron de más de 70 milímetros en el Valle de México. La dependencia señaló que brigadas del operativo PIAE trabajaron con equipo especializado y bombas para reducir los niveles de agua en la zona afectada. Asimismo, desplegó a 22 elementos, además de cuatro equipos Vactor, dos Bobcat y bombas Thompson de 6 y 4 pulgadas.

Conagua recordó que la basura arrastrada hacia el drenaje y los cauces es una de las principales causas de inundaciones, por lo que pidió a la población no tirar residuos en calles, barrancas o ríos.

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"Tenemos mucha basura en el cauce, y principalmente la aportación del municipio de Huixquilucan y de todo el Valle de México que llega por el interceptor del poniente a nuestro río Hondo", dijo en un video Gregorio Ramos Ramírez, director general del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan

"Por favor, les pido tranquilidad. El tema está controlado, ya tenemos todas las presas de la zona poniente controladas en coordinación con la Conagua y nuestros cárcamos de bombeo están listos para entrar en su funcionamiento en cuanto las condiciones del río nos permitan bombear", agregó.

Habilitan albergues y consideran suspender clases

Mientras que en Azcapotzalco,el desbordamiento del río de los Remedios causó afectaciones en la colonia San Pedro Xalpa Ampliación 1 y 2. Está por determinarse qué otras áreas fueron dañadas por la "lluvia extraordinaria".

Autoridades de la Dirección de Obras señalaron que el agua acumulada descendió hacia la zona de la cuenca y saturó el cauce, pese a las maniobras realizadas por Conagua para controlar los niveles mediante la apertura y cierre de compuertas en vasos reguladores desde las 15:00 horas.

La alcaldesa Nancy Marlene Núñez informó que brigadas de participación ciudadana comenzaron un censo en viviendas afectadas para brindar atención posterior a las familias. También pidió a la población no abrir coladeras por cuenta propia, al señalar que el problema no se debe a fallas en el drenaje, sino al desbordamiento del río y a la saturación del sistema hidráulico.

La alcaldía indicó que personal local trabaja junto con elementos de la Guardia Nacional, SEGIAGUA, Conagua y Protección Civil en labores de limpieza y atención prioritaria. Además, fueron habilitados albergues temporales en la Iglesia de San Isidro Labrador y en el Centro de Desarrollo Comunitario Providencia para apoyar a la población afectada.

La alcaldesa pidió a los vecinos reportar, mediante grupos de WhatsApp con personal de la alcaldía, qué viviendas resultaron afectadas o si alguna persona necesita ser evacuada. También informaron que servicios de emergencia apoyan el traslado de familias hacia los refugios.

En Calzada de las Armas, una empresa dedicada a la fabricación de cascos para motocicleta resultó seriamente afectada por el ingreso de agua. Además, se reportaron viviendas dañadas, mientras durante la madrugada vecinos continuaban sacando agua, lodo y residuos de sus domicilios y calles

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ASJ