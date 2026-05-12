Sheinbaum Explica si Acuerdo Comercial con la Unión Europea Dejará de Lado al T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea y explicó si tiene la finalidad de dejar de lado el T-MEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

En contexto: El 22 de mayo de 2026, se realizará una cumbre bilateral México y la Unión Europea para la firma de la renovación del acuerdo comercial.

El 22 de mayo de 2026, se realizará una cumbre bilateral México y la Unión Europea para la firma de la renovación del acuerdo comercial. La reunión se realizará en la Ciudad de México y será encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en compañía de Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE); Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo; y otros funcionarios.

La firma del acuerdo establece la desgravación de nuevos productos, con acceso preferencial al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, una nueva oportunidad para el campo mexicano.

Además, reconoce varias denominaciones de origen mexicano y reconoce varias disciplinas como comercio digital y Pymes.

También, se firmará un acuerdo comercial interino, que entrará en vigor este año, porque el acuerdo global modernizado tendrá que pasar por un proceso de ratificación en todos los países de la Unión Europea.

El acuerdo con la Unión Europea abre nuevas posibilidades comerciales para México.

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¿Renovación de acuerdo comercial con la Unión Europea desplaza al T-MEC?

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea fortalecerá la confianza internacional y abrirá "otros horizontes" de inversión.

Afirmó que "estamos abriendo otros horizontes (...) porque tenemos que proteger también nuestra economía" y agregó que aunque México mantiene como prioridad la revisión del T-MEC, México busca ampliar sus relaciones económicas con Europa y otros socios internacionales.

Sheinbaum Pardo subrayó que el acuerdo actualizado con la Unión Europea es una muestra clara de la certidumbre para la inversión extranjera, pues tenía fecha de vencimiento de 2026: "Es un muy buen avance y evidentemente muestra la certidumbre que hay sobre el país".

Señaló que los acuerdos comerciales buscan atraer mayor inversión extranjera hacia México y ampliar las oportunidades para comercializar productos mexicanos en mercados internacionales.

Destacó que pese a la situación económica internacional, de la que México no está exenta, los aranceles que impuso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la guerra en Irán, “el peso está mejor que nunca” y “la inflación está contenida”, lo que "habla de que la fortaleza de la economía mexicana”.

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Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT