Onda Tropical 1 Llega a México y la Segunda Ya Está a la Vista: ¿Dónde Hay Aviso por Lluvias?
N+
Conoce aquí qué es una onda tropical y cuál es el pronóstico de lluvias en México por la presencia de estos sistemas meteorológicos
COMPARTE:
La onda tropical número 1 de la temporada de lluvias 2026 llegó a las costas de México, por lo que ocasionará precipitaciones en varias regiones; pero además, ya está a la vista la segunda, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Aquí te decimos cuándo entrará la onda tropical 2 y cuáles serán los efectos de ambos fenómenos meteorológicos en el país.
¿Sabías qué?
- Una onda tropical es un canal de baja presión que se desplaza hacia el oeste.
- Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.
- Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.
- Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical puede convertirse en un ciclón.
Onda tropical 1 llega a México
El SMN, de la Comisión Nacional del Agua, informó sobre la presencia de la onda tropical 1 en el sureste de México y su lento desplazamiento en la región.
Advirtió que hoy, 21 de mayo de 2026, la onda tropical se extenderá al sur del golfo de Tehuantepec y reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sur y sureste de México.
Mientras que en los siguientes días, del viernes al domingo, continuará su avance al oeste y se desplazará al sur de Guerrero, y reforzará las condiciones para lluvias en el sur y sureste del país.
Además de este fenómeno, habrá lluvias en varias regiones este jueves por canales de baja presión, divergencia en altura, la corriente en chorro subtropical, entre otros:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste).
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala y Guerrero (este y noreste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
¿Cuándo se aproximará la onda tropical 2?
Adicionalmente, el SMN informó en su pronóstico extendido que la onda tropical número 2 se aproximará mañana viernes 22 de mayo a la Península de Yucatán.
Según los mapas de pronóstico, el sábado mantendrá su avance y el domingo estará muy cerca de la frontera mexicana.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Plantas para Ahuyentar Mosquitos: 6 Especies con Acción Repelente para Evitar Picaduras
- Embajada Da Consejos para Tramitar Visa de EUA: Estos Requisitos Son Indispensables
- Hallan Tumbas de la Época de Teotihuacán en Tula: Así Lucen los Enterramientos
Con información de N+.
spb