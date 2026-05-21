Onda Tropical 1 Llega a México y la Segunda Ya Está a la Vista: ¿Dónde Hay Aviso por Lluvias?

La onda tropical número 1 de la temporada de lluvias 2026 llegó a las costas de México, por lo que ocasionará precipitaciones en varias regiones; pero además, ya está a la vista la segunda, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aquí te decimos cuándo entrará la onda tropical 2 y cuáles serán los efectos de ambos fenómenos meteorológicos en el país.

¿Sabías qué?

Una onda tropical es un canal de baja presión que se desplaza hacia el oeste.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical puede convertirse en un ciclón.

Onda tropical 1 llega a México

El SMN, de la Comisión Nacional del Agua, informó sobre la presencia de la onda tropical 1 en el sureste de México y su lento desplazamiento en la región.

Advirtió que hoy, 21 de mayo de 2026, la onda tropical se extenderá al sur del golfo de Tehuantepec y reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sur y sureste de México.

Mientras que en los siguientes días, del viernes al domingo, continuará su avance al oeste y se desplazará al sur de Guerrero, y reforzará las condiciones para lluvias en el sur y sureste del país.

Además de este fenómeno, habrá lluvias en varias regiones este jueves por canales de baja presión, divergencia en altura, la corriente en chorro subtropical, entre otros:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste).

: Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala y Guerrero (este y noreste).

Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala y Guerrero (este y noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

¿Cuándo se aproximará la onda tropical 2?

Adicionalmente, el SMN informó en su pronóstico extendido que la onda tropical número 2 se aproximará mañana viernes 22 de mayo a la Península de Yucatán.

Según los mapas de pronóstico, el sábado mantendrá su avance y el domingo estará muy cerca de la frontera mexicana.

Pronóstico de la presencia de ondas tropicales 1 y 2 el domingo 24 de mayo. Foto: SMN

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb