Permanente Avala Periodo Extraordinario: Discutirán Aplazar Elección Judicial para 2028

La Comisión Permanente aprobó, con 26 votos a favor y 10 en contra, la convocatoria para realizar un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, en la que se discutirá aplazar la Elección Judicial para 2028.

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🔴#AlMomento | La #ComisiónPermanente aprueba, en lo general, el proyecto de decreto por el que se convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias, cuya apertura se realizará el martes 26 de mayo de 2026. pic.twitter.com/59HXQJMHZI — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 21, 2026

Esta se realizará la semana entrante, al iniciar el próximo martes 26 de mayo de 2026, y concluirá una vez que las Cámaras de Senadores y Diputados determinen que han sido atendidos los asuntos para los que fueron convocados.

¿Qué se espera que se discuta en periodo extraordinario?

En el periodo extraordinario avalado por la Comisión Permanente se espera que se discuta la reforma que aplaza la Elección Judicial para 2028, además de otras tres iniciativas más.

Remiten a San Lázaro iniciativa para cambiar fecha de la Elección Judicial

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión informó este jueves 21 de mayo de 2026 que el miércoles 20 de este mes se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de reforma del Poder Judicial, la cual busca, entre otras cuestiones, que la siguiente elección judicial se celebre el primer domingo de junio de 2028.

Busca empatarla con revocación de mandato presidencial

En ese documento también se menciona que se busca empatarla con la revocación de mandato presidencial, con la intención de que se realice el primer domingo de junio “del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales”.

¿Qué cambios se plantean en Elección Judicial?

Se plantean cambios en torno a la operación de los Comités de Evaluación y del proceso de evaluación y selección de personas aspirantes, reducción de candidaturas, simplificación y blindaje del voto, y principio de paridad de género; organización territorial de la elección judicial por circuito y especialidad, y estructura de los distritos electorales.

También, la asignación de candidaturas por especialidad y distrito, cargos asignados a dos o más distritos, adecuación del marco geográfico en cada proceso electoral, fortalecimiento de la función jurisdiccional, creación de secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elección de poderes judiciales locales.

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Con información de N+

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