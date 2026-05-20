Segob Entrega a Comisión Permanente la Iniciativa para Mover Elección Judicial a 2028

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), acudió hoy, 20 de mayo de 2026, al Senado de la República para entregar a la Comisión Permanente la iniciativa de reforma constitucional, que plantea cambiar la fecha de la Elección Judicial a 2028.

La secretaria de Gobernación entrega la reforma constitucional por Elección Judicial. Foto: N+

Al hacer entrega de la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, explicaron que los principales puntos de esta propuesta son los siguientes:

Diferir la Elección Judicial de junio de 2027 a junio de 2028.

⁠Que, en su caso, pueda ser concurrente con la Consulta de Revocación de mandato para la Presidencia de la República.

⁠Mejorar los Comités de Evaluación que elegirán candidatos a jueces luego magistrados.

Reducción de candidatos en la boleta electoral.

⁠Creación de distritos judiciales.

Reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dos secciones para eficientar su funcionamiento.

Entrega de la iniciativa De reforma constitucional a la Comisión Permanente. Foto: N+

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¿Qué sigue con la iniciativa para cambiar la Elección Judicial?

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, explicó la ruta para aprobar la nueva Reforma Judicial y señaló que mañana, 21 de mayo de 2026, se circulará el dictamen y el próximo miércoles, se someterá a votación del pleno de la Cámara de Diputados, para que, en caso de ser aprobada, se envíe de inmediato al Senado de la República como Cámara revisora.

En tanto, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, señaló que la próxima semana se podría realizar el periodo extraordinario para la posible aprobación de la iniciativa presidencial, “si se logran las dos terceras partes de los votos”.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación. Foto: N+

El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que iba a enviar al Congreso de la Unión una reforma constitucional que propone cambiar la fecha de la Elección Judicial, proceso que está programado para realizarse el 6 de junio de 2027.

La iniciativa propone que la Elección Judicial se posponga para el 4 de junio de 2028.

Video: ¿En Qué Consiste la Propuesta de Sheinbaum para la Elección Judicial 2028?

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Con información de N+.

RMT