¿Encuentran Sin Vida a Blanca Adriana? Fiscalía de Puebla Halla Cuerpo de Mujer en Tlaxcala

La mañana de este jueves 21 de mayo trascendió la posible localización sin vida de Blanca Adriana Vázquez Montiel, mujer desaparecida tras acudir a la Clínica Detox en la Calzada Zavaleta de Puebla.

De acuerdo a reportes policiacos el cuerpo de una mujer fue encontrado envuelto en una bolsa de color negro en un canal de agua ubicado en la calle 4 Norte, camino a Xarero, en la comunidad de Santiago en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

Investigan hallazgo sin vida de Blanca Adriana en un canal de agua en Atltzayanca, Tlaxcala

La localización del cuerpo alrededor de las 8:11 horas, por lo que policías municipales acudieron a verificar el reporte. En el lugar, los oficiales confirmaron que el cadáver coincidía con las características de Blanca Adriana Vázquez Montiel.

Se espera que en la próximas horas la Fiscalía General de Puebla en colaboración con las autoridades de Tlaxcala den información al respecto.

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Blanca Adriana Vázquez Montiel había sido reportada como desaparecida desde el 18 de mayo, luego de acudir a un procedimiento estético en la clínica de belleza llamada Detox ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista de Puebla.

La mujer de 37 años de edad iba acompañada de su esposo, sin embargo, él mencionó que la doctora le pidió que fuera a comprar una faja por lo que salió del lugar por al menos 30 minutos.

Al regresar la historia dio un giro total luego de encontrar la clínica cerrada y no saber más de su esposa; Familiares y amigos emprendieron su búsqueda y un video de cámaras de seguridad revelaría datos fundamentales.

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En la grabación se logra ver cómo Blanca Adriana es subida a un automóvil en estado aparentemente inconsciente, en donde también se ve a la doctora que hizo su procedimiento, al hijo de esta supuesta médica y a una trabajadora.

Dos días después se confirmó que este vehículo fue asegurado por las autoridades en el fraccionamiento El Pilar en Santiago Momoxpan, sin embargo, aún no había rastros de la mujer desaparecida.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía de Puebla continuaron, hasta que este 21 de mayo confirmaron el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez Montiel. Hasta el momento no hay detenidos por este caso.

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Con información de N+

MCS