Semarnat Concluye Procedimiento Ambiental sobre Cancelación de Proyecto Perfect Day en Mahahual

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), concluyó conforme al derecho el procedimiento ambiental relacionado con el proyecto “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo.

Esto, luego de que la titular de la dependencia federal, Alicia Bárcena, asegurara en días pasados que el proyecto no sería aprobado.

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"La protección de arrecifes, manglares y ecosistemas del Caribe mexicano es una prioridad ambiental para México", reiteró la Semarnat.

Tras lo dicho por Bárcena, la empresa promotora presentó formalmente su desistimiento el pasado 19 de mayo de 2026, lo que llevó a la DGIRA a realizar las actuaciones administrativas para concluir el procedimiento conforme a derecho.

El megaproyecto era promovido por la empresa Royal Caribbean a través de dos razones sociales: Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V. y Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V.

El análisis del proyecto

La DGIRA llevó a cabo el análisis técnico, ambiental y jurídico correspondiente a los tres proyectos vinculados al desarrollo turístico: “Perfect Day”, “Beach Club Perfect Day México, Mahahual, Quintana Roo” y “Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado, Terminal Portuaria en Mahahual, Q. Roo”.

Derivado de la revisión técnica realizada por la DGIRA, se identificó que dichos proyectos guardaban relación funcional, operativa y ambiental entre sí, por lo que la autoridad ambiental determinó la necesidad de analizarlos a fin de valorar adecuadamente sus posibles impactos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas costeros y marinos de la región.

El proyecto se planteaba sobre una superficie total de 82.58 hectáreas, incluyendo 16.38 hectáreas sujetas a cambio de uso de suelo.

Durante el análisis técnico y ambiental del proyecto “Perfect Day”, la DGIRA identificó diversos elementos, entre ellos:

Presencia de vegetación de manglar dentro de la poligonal del proyecto;

Posibles incumplimientos respecto de las distancias previstas en la NOM-022-SEMARNAT-2003; que se refiere a la protección de manglares por la proximidad de las obras;

Posibles afectaciones derivadas de intrusión salina asociadas a la Planta de Ósmosis Inversa;

Riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero;

Insuficiencia de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental;

Ausencia de análisis suficientes sobre posibles afectaciones a ecosistemas acuáticos y arrecifales dentro de la zona de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano;

Posible afectación de especies enlistadas en la NOM 059 de Semarnat;

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