‘Mandalorian and Grogu’: Escena Post Créditos, Críticas en Rotten Tomatoes y Todo Sobre la Peli

El universo de Star Wars volvió oficialmente al cine con The Mandalorian and Grogu, la nueva película protagonizada por Din Djarin y Grogu que continúa los eventos de la exitosa serie de Disney+.

El filme dirigido por Jon Favreau y protagonizado por Pedro Pascal ya llegó a salas y ha generado conversación entre los fans por sus críticas mixtas, su calificación en Rotten Tomatoes y la duda que muchos tenían antes de entrar a la función: ¿hay escena postcréditos?

La cinta marca el regreso de Star Wars a la pantalla grande tras varios años sin estrenos cinematográficos y busca expandir el llamado “Mando-Verse”, que también incluye series como Ahsoka.

¿De qué se trata Mandalorian and Grogu?

La historia sigue a Din Djarin, el famoso cazarrecompensas mandaloriano interpretado por Pedro Pascal, y a Grogu, mientras trabajan para la Nueva República en una misión que los lleva a enfrentarse a nuevos peligros en la galaxia.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la película ocurre después de la tercera temporada de The Mandalorian y muestra cómo la Nueva República intenta acabar con los remanentes del Imperio.

Además de Pascal, el elenco incluye a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, mientras que Martin Scorsese participa prestando su voz a un personaje especial.

Las primeras reseñas destacan que la película mantiene el tono aventurero y emocional de la serie, aunque algunos críticos consideran que se siente más cercana a un episodio extendido de televisión que a un gran blockbuster cinematográfico.

¿Tiene escenas postcréditos?

La respuesta corta es no. The Mandalorian and Grogu no tiene escenas postcréditos.

La película termina directamente después de los créditos finales, siguiendo la tradición clásica de Star Wars, franquicia que históricamente no acostumbra incluir escenas extra como sí ocurre en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque no existe una escena adicional que adelante futuras películas o series, algunos fans han decidido quedarse hasta el final para escuchar la banda sonora compuesta por Ludwig Göransson y ver los créditos completos.

¿Qué calificación tiene en Rotten Tomatoes y cómo le fue con la crítica?

Las críticas para The Mandalorian and Grogu han sido mixtas. De acuerdo con los primeros reportes recopilados por Rotten Tomatoes, la película debutó con una aprobación cercana al 60-64%, generando opiniones divididas entre críticos especializados.

Mientras algunos elogian la química entre Din Djarin y Grogu, las escenas de acción y el regreso del espíritu clásico de Star Wars, otros consideran que la historia depende demasiado de la nostalgia y del fan service.

Incluso críticos internacionales señalaron que Grogu continúa siendo el mayor atractivo emocional de la franquicia.

Pese a las opiniones divididas, el estreno representa uno de los lanzamientos más importantes para Lucasfilm en años y podría definir el futuro de las próximas películas del universo Star Wars.

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