Tom Steyer Rechaza Acusaciones de Pagar a Influencers para Apoyar su Campaña en California

Tom Steyer, empresario y político demócrata que busca la candidatura para gobernador de California, respondió a las acusaciones de haber pagado a influencers para promover su campaña electoral y aseguró que todas las acciones de su equipo se han realizado conforme a la ley.

En entrevista con Ilia Calderón para N+, Steyer afirmó que su campaña no paga por apoyos políticos, sino por el trabajo y tiempo de los creadores de contenido.

“Nunca hemos pagado para que nos apoyen, les pagamos a los creadores de contenido su tiempo y su esfuerzo. Ellos deciden qué quieren hacer. Están apoyando mi campaña porque creen en un sistema de salud financiado por el gobierno”, declaró.

El precandidato sostuvo además que su equipo ha actuado con total transparencia y consideró que las críticas forman parte de una estrategia política para cambiar el enfoque de la contienda electoral.

“Hemos cumplido al pie de la letra con todas las leyes. Hemos sido totalmente transparentes. Esto es un intento de desviar la atención del tema central”, señaló.

Parapetado en la legalidad

Al ser cuestionado sobre las medidas que está tomando su campaña ante estas acusaciones, Steyer reiteró que todas sus acciones se realizan conforme al marco legal y acusó directamente al equipo del también aspirante demócrata a la candidatura por la gubernatura de California Xavier Becerra de intentar cambiar la conversación pública.

“Estamos haciendo exactamente todo conforme a la ley en cada aspecto. Y la verdad es que, y es lo que intento destacar, que se trata de un intento de la campaña de Becerra para cambiar el tema”, dijo.

Steyer insistió en que la discusión de fondo en la elección debe centrarse en la situación económica de los habitantes de California.

“El tema de esta campaña es la gente de California. El tema de esta campaña es si a los californianos les alcanza para vivir en California”, concluyó.

Tom Steyer Rechazó Acusaciones por ICE e Influencers en California

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