Jóvenes Señalados como Objetivos Prioritarios Fueron Capturados tras Persecución en Hermosillo

Tres individuos identificados como objetivos prioritarios por diversos hechos delictivos, fueron capturados tras una persecución por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, luego de asaltar con arma de fuego en una tienda de conveniencia, ubicada en calles Monteverde y Saturnino Campoy, de la colonia Balderrama.

El atraco fue reportado al número de emergencias 9-1-1, a las 5 de la tarde del miércoles, desatándose una persecución de los sospechosos que pretendían darse a la fuga a exceso de velocidad, a bordo de un vehículo Ford Explorer, de color gris.

Los elementos interceptaron a los sujetos y fueron arrestados

La persecución terminó en el arresto de quienes fueron identificados como Michel Alexis "N", Luis Daniel "N" y José Eduardo "N", de 23, 23 y 24 años de edad, respectivamente, interceptados por la policía en avenida De la Reforma y Leocadio Salcedo.

El informe de Seguridad Pública Municipal indica que al momento de la detención, el joven identificado como Luis Daniel arrojó al suelo un arma de fuego, tipo revólver, calibre 22, con seis cartuchos útiles y dentro del carro se encontró una bolsa con cinco mil pesos producto del robo.

Los presuntos asaltantes fueron turnados al Ministerio Público, junto con los indicios que les fueron asegurados.

Reportero: José Ponce N+

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