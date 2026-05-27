¿Qué Pasó Hoy en la Puerta 15 de Ciudad Deportiva de CDMX? Servicios de Emergencia se Movilizan

Los servicios de emergencia se movilizaron a la puerta 15 de la Ciudad Deportiva, en alcaldía Iztacalco, tras el reporte vía telefónica de un supuesto incendio

¿Qué Pasó en Puerta 15 de Ciudad Deportiva en Iztacalco?Instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Foto: Mapcarta

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Hasta el momento las actividades se han desempeñado con normalidad en dicho centro recreativo, sin contratiempos.

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