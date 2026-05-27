¿Qué Pasó Hoy en la Puerta 15 de Ciudad Deportiva de CDMX? Servicios de Emergencia se Movilizan
Los servicios de emergencia se movilizaron a la puerta 15 de la Ciudad Deportiva, en alcaldía Iztacalco, tras el reporte vía telefónica de un supuesto incendio
Instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Foto: Mapcarta
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Hasta el momento las actividades se han desempeñado con normalidad en dicho centro recreativo, sin contratiempos.
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PorRedacción N+
Un momento de desconcierto han vivido este miércoles 27 de mayo de 2026 los vecinos de la colonia Granjas México, debido a la presencia de servicios de emergencia en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.
Personal de emergencia se encuentra en la puerta 15 de Ciudad Deportiva, alcaldía Iztacalco, para verificar un presunto incendio en el lugar. Las actividades se llevan a cabo con normalidad con el centro recreativo.