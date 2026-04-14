Dos Personas Detenidas en Posesión de Droga tras Cateo en el Centro de Hermosillo

Dos personas fueron detenidas y diversos envoltorios con presuntas drogas fueron asegurados durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Centro, como parte de acciones contra el narcomenudeo.

La diligencia se llevó a cabo en la esquina de las calles Luis Donaldo Colosio y Jesús García, donde participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Los detenidos contaban con antecedentes penales

En el lugar fueron detenidos Ricardo Alejandro “N”, de 37 años, quien cuenta con antecedentes por diversos delitos, y María Guadalupe “N”, de 35 años.

Durante la intervención se aseguraron 16 envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana, 52 envoltorios con polvo blanco y granulado con las características de la droga sintética cristal, además de dinero en efectivo.

Inmueble fue anteriormente cateado el año pasado y se reportó un incendio en el mismo lugar

Los detenidos, junto con los indicios y el inmueble, quedaron a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.

Este sitio fue anteriormente cateado, el martes 25 de noviembre del año pasado, mientras que el sábado, 11 de abril, de este año, se atendió un conato de incendio en el mismo inmueble, que había sido reportado en estado de abandono y luego había sido invadido.

Reportero: Roberto Bahena N+

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