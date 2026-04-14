Una Persona Fue Detenida al Transportar Más de 40 Kilos de Presunta Droga en Carretera de Sonora

Un cargamento de aproximadamente 44 kilogramos de aparente cocaína, con un valor estimado en más de 22 millones de pesos en el mercado ilícito, fue asegurado por autoridades federales en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico de Querobabi, municipio de Opodepe, donde además se logró la detención de una persona.

El hallazgo se realizó durante una inspección preventiva como parte de la estrategia “Frontera Segura”, cuando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano revisaban un tractocamión que circulaba en la ruta Tecomán, Colima–Tijuana, Baja California.

Localizaron 41 paquetes de presunta cocaína en el tractocamión

Durante la revisión con equipo de Rayos Gamma, se detectaron irregularidades en la caja seca de la unidad, lo que llevó a una inspección más detallada. Como resultado, fueron localizados 41 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

Tanto la persona detenida como la droga y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación legal correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

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