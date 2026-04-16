Feria Bicentenario Matamoros 2026: ¿Qué Artistas Estarán Junto a Banda MS y Santa Fe Klan?
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La Feria Bicentenario Matamoros 2026 ya tiene cartelera oficial. Conoce las fechas, artistas confirmados y todo lo que habrá en este evento familiar.
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El ambiente festivo ya se prepara en la Heroica Matamoros con la llegada de la Feria Bicentenario Matamoros 2026, un evento que reunirá música en vivo, juegos mecánicos y una amplia oferta gastronómica para toda la familia.
De acuerdo con la cartelera oficial, la feria se llevará a cabo del 12 al 28 de junio de 2026, con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones que encenderán el escenario durante más de dos semanas.
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Artistas que se Presentarán en la Feria Bicentenario Matamoros 2026
Entre los talentos confirmados destacan:
- Banda MS – 12 de junio
- Palomazo Norteño – 13 de junio
- Los Ángeles Azules – 14 de junio
- Chavana – 17 de junio
- Bely y Beto – 18 de junio
- Brincos Dieras – 19 de junio
- Santa Fe Klan – 20 de junio
- Gloria Trevi – 21 de junio
- La Casetera – 26 de junio
- Duelo – 27 de junio
- Jorge Medina y Josi Cuen – 28 de junio
Además de los conciertos, la feria contará con juegos mecánicos, espectáculos y una gran variedad de comida, convirtiéndose en una de las celebraciones más esperadas del año en la región.
Autoridades invitan a la ciudadanía a disfrutar de este evento y vivir un ambiente familiar durante las fechas programadas.
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