Feria Bicentenario Matamoros 2026: ¿Qué Artistas Estarán Junto a Banda MS y Santa Fe Klan?

El ambiente festivo ya se prepara en la Heroica Matamoros con la llegada de la Feria Bicentenario Matamoros 2026, un evento que reunirá música en vivo, juegos mecánicos y una amplia oferta gastronómica para toda la familia.

De acuerdo con la cartelera oficial, la feria se llevará a cabo del 12 al 28 de junio de 2026, con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones que encenderán el escenario durante más de dos semanas.

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Artistas que se Presentarán en la Feria Bicentenario Matamoros 2026

Entre los talentos confirmados destacan:

Banda MS – 12 de junio

Palomazo Norteño – 13 de junio

Los Ángeles Azules – 14 de junio

Chavana – 17 de junio

Bely y Beto – 18 de junio

Brincos Dieras – 19 de junio

Santa Fe Klan – 20 de junio

Gloria Trevi – 21 de junio

La Casetera – 26 de junio

Duelo – 27 de junio

Jorge Medina y Josi Cuen – 28 de junio

Además de los conciertos, la feria contará con juegos mecánicos, espectáculos y una gran variedad de comida, convirtiéndose en una de las celebraciones más esperadas del año en la región.

Autoridades invitan a la ciudadanía a disfrutar de este evento y vivir un ambiente familiar durante las fechas programadas.

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