Así Fue la Balacera en Taquería de CDMX: Mujer Recibió Disparo en la Cara, en Torres de Potrero

Una nueva balacera cimbró a la Ciudad de México ayer, 23 de abril de 2026, luego de que sujetos armados a bordo de motocicletas abrieron fuego contra una taquería en Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón.

Por estos hechos, cinco personas resultaron lesionadas y dos sujetos fueron detenidos por la Policía capitalina.

Aquí te decimos cómo fue el tiroteo en esa zona de la capital mexicana y te compartimos el video del momento del ataque.

Así ocurrió la balacera en Torres de Potrero

De acuerdo con testimonios anónimos recabados por N+, hombres armados atacaron a balazos la taquería, donde incluso había niños. Una mujer indicó que se escucharon alrededor de 45 detonaciones de arma de fuego.

“Estas personas no tuvieron control, dispararon para todos lados”, expuso.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente analizaron las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, gracias a los cual se pudo establecer cómo fue la agresión a la balazos.

Se observó el paso de dos motocicletas, aproximadamente a las 22:58 del jueves 23 de abril de 2026. Los tripulantes de las motos dispararon hacia el interior de la taquería, ubicada sobre la avenida Los Tanques y la calle Río Grijalva. Algunos de los comensales repelieron la agresión. Otros se resguardaron y unos más corrieron para evitar ser alcanzados por las balas. Los monitoristas del C2 dieron seguimiento a la ruta de escape de los probables responsables. Una de las motos color negra fue ubicada en las calles Glaciar y San Pablo, de la colonia Olivar de los Padres, en la misma alcaldía. Los policías la interceptaron y detuvieron a sus tripulantes, dos jóvenes de 19 y 16 años de edad.

Noticia relacionada: Video de Balacera en Taquería de CDMX: Momento de Disparos en Torres de Potrero, Álvaro Obregón.

Este es el momento en el que se registró una balacera en una taquería en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, la noche del jueves. Al menos cinco personas resultaron lesionadas. pic.twitter.com/38siKjTr9t — NMás (@nmas) April 24, 2026

Cinco lesionados por la balacera

La SSC confirmó que cinco personas resultaron lesionadas por la balacera en la taquería de Torres de Potrero.

Se trata de una mujer y cuatro hombres que recibieron varios impactos de bala:

Mujer de 40 años de edad: Con una herida de bala en la pierna derecha y el rostro.

Hombre de 47 años de edad: Lesión en el brazo derecho.

Hombre de 42 años de edad: Lesión en el abdomen.

Hombre de 19 años de edad: Lesión en la pierna izquierda.

Hombre de 26 años de edad: Herida en el costado izquierdo del abdomen.

Las tres primeras víctimas fueron trasladas por paramédicos a un hospital para su atención médica especializada. Mientras que los otros dos fueron llevados por sus familiares a otro nosocomio para su pronta atención médica.

En tanto, los dos detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

“Las indagatorias continúan con el seguimiento virtual, para identificar y detener a todos los involucrados, en coordinación con las autoridades ministeriales”, agregó la SSC.

Así se luce este viernes una taquería que fue baleada la noche de ayer en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, lo que dejó un saldo de cinco lesionados.



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Con información de N+.

spb