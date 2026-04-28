¿Las Utilidades Son de Mayo a Mayo? Estos Meses se Toman en Cuenta para Pago de PTU en México

Atención, trabajador. Cada año tienes derecho a recibir un pago extra correspondiente al Reparto de Utilidades, se trata de un derecho constitucional que reconoce tu labor en la generación de ganancias para la empresa en la que trabajas, lo que genera muchas dudas respecto al monto y fechas de pago. Por lo que en N+ te explicamos qué meses se toman en cuenta para el pago de PTU, (Participación de Trabajadores en las Utilidades).

De hecho, en una nota previa te explicamos cuándo inició el reparto de utilidades y qué trabajadores son los que reciben este beneficio primero. Mientras que si llevas poco en tu puesto, te ayudamos a calcular cuánto te corresponde por 1 año o 6 meses.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México ha recordado que el Reparto de Utilidades es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo. Y consiste en recibir una parte de las ganancias obtenidas por la empresa o empleador por la actividad productiva o servicios ofrecidos durante el año anterior.

Video: ¿Cuándo es el Último Día para el Pago de las Utilidades?

Pero, ¿las utilidades son de mayo a mayo o de enero a diciembre?

Ahora bien, debes conocer que el pago de las utilidades (PTU) en México se basa en las ganancias del ejercicio fiscal anterior, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre y deben entregarse dentro de los 60 días posteriores a la declaración anual de la empresa.

De modo que, a más tardar el 30 de mayo de 2026 la empresa (Persona Moral) en la que laboras debe entregarte las utilidades, mientras que si trabajas con una Persona Física tiene como margen hasta el próximo 29 de junio de este año.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) las empresas deben repartir el 10 por ciento de las ganancias cuando éstas superan los 300 mil pesos. Así la Utilidad Repartible se dividirá en dos partes iguales: tomando en consideración el número de días trabajados por cada empleado, independientemente de su salario. Y la segunda, en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo prestado durante un año.

¿Qué salario se toma en cuenta como base para el reparto de las utilidades?

El salario que tomarán en cuenta para el pago de PTU será el salario por cuota diaria, sin incluir otros ingresos como tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro derivado del trabajo. En el caso de trabajadores con salario variable, se tomará como cuota diaria el promedio correspondiente al total percibido durante el año.

En el caso de trabajadores de confianza, el salario tope será el resultante de sumar el 20 por ciento del salario del sindicalizado o de base de más alto salario, elevado al año.

Pero, ojo, porque este beneficio económico aplica sólo a los empleados que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fiero 300 mil pesos o más, según su declaración fiscal de 2025 y que tengan más de un año en funcionamiento.

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