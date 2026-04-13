Fechas de Pago Beca Benito Juárez en Sonora: ¿Qué Día Me Toca Recibir mi Apoyo?

Del lunes 13 al viernes 24 de abril se realizarán los depósitos de la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria, quienes estarán recibiendo un pago doble correspondiente a los bimestres enero – febrero y marzo – abril.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó que la dispersión de estos recursos es para los estudiantes de continuidad y se estarán depositando por orden alfabético.

El lunes 13 les corresponde a los estudiantes que su primer apellido inicia con las Letras A y B, el martes a la letra C, el miércoles la D, E y F; el jueves le toca a la G, y el viernes 17 desde la H hasta la L.

Los apellidos que inicien desde la letra M hasta la Z recibirán su apoyo la próxima semana

Para la siguiente semana les tocará desde la M hasta la Z, también divididos por día.

La Beca Benito Juárez consta de un apoyo bimestral de mil 900 pesos, por lo que este abril se depositarán 3 mil 800 pesos a cada estudiante de continuidad.

También se realizará el pago de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Además, la Coordinación Nacional de Becas informó que también estas dos semanas se estarán entregando los apoyos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, para estudiantes universitarios de escuelas seleccionadas, donde los beneficiarios reciben 5 mil 800 pesos bimestrales.

Reportero: Gerardo Moreno N+

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