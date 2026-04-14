Joven Abre Fuego en Secundaria en Turquía y Hiere al Menos a 16 Personas

Un joven de 18 años entró a una escuela secundaria al sureste de Turquía e hirió al menos a 16 personas antes de quitarse la vida, en Siverek, en la provincia de Sanliurfa.

Hasan Sildak, gobernador de Sanliurfa, informó que el atacante entró a las instalaciones con una escopeta y disparó al azar antes de esconderse dentro del edificio escolar.

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Más tarde, después de haber cometido el tiroteo, se suicidó con la misma arma con la que agredió a alumnos y personal del centro educativo.

A decir del gobernador, el atacante, nacido en 2007, era un antiguo estudiante de un instituto técnico de Anatolia y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.

Estudiantes y trabajadores fueron heridos

El funcionario señaló que el atentado en la escuela dejó heridos a 10 estudiantes, cuatro maestros, un empleado y un agente de policía.

Aunque la mayoría de ellos estaban siendo atendidos en Siverek, cinco de los maestros y estudiantes heridos fueron trasladados a un hospital en la capital provincial porque sus lesiones eran más graves.

De acuerdo con medios locales, los alumnos fueron evacuados y se desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía después de que el agresor se negara a entregarse.

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Abren investigación

A pesar de estar acorralado por fuerzas especiales, se negó a rendirse. Poco después, usó la escopeta para dispararse, por lo que perdió la vida de forma instantánea.

El gobernador Sildak informó que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el suceso.

Sin embargo, las autoridades no tienen claro si hay algún motivo para el ataque, ya que en Turquía son raros los tiroteos en escuelas.

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Con información de AP y EFE

ICM