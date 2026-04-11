Tiroteo en Restaurante en Nueva Jersey Deja Al Menos Un Muerto y Varios Heridos

Un tiroteo registrado este sábado en un concurrido restaurante de Union Township, Nueva Jersey, dejó al menos una persona muerta y varias más heridas.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras reportarse múltiples disparos dentro o en las inmediaciones del establecimiento.

Seis personas alcanzadas por balas

De acuerdo con los primeros informes, al menos seis personas fueron alcanzadas por arma de fuego. Una de las víctimas fue declarada muerta en el sitio, mientras que otras fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Un Muerto y Seis Heridos Tras Tiroteo en Restaurante de Union Township en Nueva Jersey, EUA

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sospechosos, el motivo del ataque ni si hay detenidos.

Varios encapuchados habrían encabezado el ataque

Según informó ABC7, la policía clausuró el restaurante tras el incidente. En tanto, un portavoz de la Fiscalía del Condado de Union señaló que la investigación continúa en curso y se mantiene como un caso activo.

“Se trata de una investigación activa y en desarrollo”, declaró Lauren Farinas a NJ.com. “Se dará a conocer más información a medida que esté disponible”.

Por otra parte, el padre de uno de los empleados relató que su hijo le contó que varios sospechosos encapuchados ingresaron al establecimiento de comida rápida, lo que desató momentos de pánico entre el personal.

De acuerdo con los primeros reportes, varios trabajadores resultaron heridos durante el tiroteo. El padre, quien pidió permanecer en el anonimato, describió la escena como una “zona de guerra”, reflejando la gravedad de lo ocurrido dentro del lugar.