Investigan a Prefecto de Secundaria por Presuntas Conductas Indebidas contra Alumnos en Cancún

Un prefecto de la Secundaria General número 22 “Javier Rojo Gómez” ubicada en Cancún, fue señalado de presunto maltrato escolar por lo que de inmediato se activaron las medidas correspondientes por parte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

De acuerdo a las autoridades educativas, madres de familia reportaron conductas indebidas en agravio de las alumnas y alumnos de dicha institución ubicada en la Región 228. Las denuncias se viralizaron en redes sociales, en donde señalaron que el trabajador de la secundaria ejercía presuntos actos de maltrato y abuso los cuales ya habían sido reportados a la dirección sin que se tomaran cartas en el asunto.

En una pequeña protesta los estudiantes junto con padres de familia denunciaron que el prefecto ha entrado a los baños mientras ellos se encontraban en el interior, llegando incluso a abrir las puertas sin importar que estuvieran usando las instalaciones, además, aseguran que han sido intimidados, agredidos y amenazados, trascendió que el sujeto incluso ya cuenta con un acta administrativa en la Secretaría de Educación de Quintana Roo aunque esto no ha cambiado su actitud en contra sobre todo de dos niñas y uno niño de la escuela.

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Secretaría de Educación de Quintana Roo destituye a prefecto por presunto maltrato en secundaria de Cancún

La Secretaría de Educación de Quintana Roo activó el protocolo para la Atención del Maltrato Escolar en Escuelas de Educación Básica una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, con el objetivo de salvaguardar la integridad, seguridad y bienestar de las y los estudiantes involucrados.

Además, se levantó un acta administrativa contra Rafael "N" por presuntamente ejercer violencia dentro del plantel, hechos que ya están siendo investigados por las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso.

Investigan a prefecto de secundaria “Javier Rojo Gómez” por presunto maltrato escolar

En dado a que el trabajador de la secundaria “Javier Rojo Gómez” resulte culpable de los actos acusados, deberá ser sancionado conforme a la normatividad vigente. Las autoridades educativas reiteraron su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes por lo que se actuará con total apego a la ley y cero tolerancia ante cualquier conducta que atente contra su bienestar dentro de los espacios educativos.

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La secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda Xix Euán, confirmó que el prefecto fue retirado de su cargo mientras se llevan acabo las investigaciones garantizando el respeto a los derechos de todas las partes; Además, detalló que 10 personas acusadas por estos delitos ya fueron vinculadas a proceso de las 75 denuncias que tienen actualmente.

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Con información de N+

MCS