Lanzan Artefactos Explosivos a una Escuela Secundaria en Tulúm, Quintana Roo

Un intenso operativo por parte de cuerpos de seguridad se registró en un centro educativo de Tulúm debido al reporte en el que se daba a conocer sobre artefactos explosivos que fueron activados dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria Zamná, en Tulum.

Video: Video: Dos Sujetos Incendian Negocio con Bombas Molotov en Zona Conurbada de Puebla

De acuerdo con la información emitida por Azael Nahuat, director de la institución, se dio a conocer que sujetos a bordo de una motocicleta, los cuales vestían uniforme de otra escuela secundaria, presuntamente arrojaron los artefactos incendiarios sobre la barda, cayendo al interior de las instalaciones del centro educativo.

Fueron sujetos que pasaron y se notificó al 911.

Asimismo, se informó que el fuego alcanzó rápidamente los árboles que se encontraban cerca; sin embargo, personal de la intendencia del plantel actuó de inmediato y logró sofocar las llamas. Según la información de la dirección, se dio a conocer que los alumnos no estuvieron en riesgo, ya que se encontraban dentro de las aulas.

Noticia relacionada: Balacera en Valle de la Trinidad Activa Fuerte Movilización de Seguridad

Autoridades resguardan secundaria de Tulúm tras ataque con explosivos

Tras el incidente, personal docente activó los protocolos internos, por lo que procedieron a retirar a los estudiantes de la zona afectada, mientras que se daba aviso a las autoridades. Minutos más tarde, al lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad pública para realizar el resguardo del plantel educativo.

Se dio a conocer que los padres de familia fueron notificados del hecho por el personal de prefectura, por lo que varios de ellos llegaron a la escuela secundaria para llevarse a los estudiantes a sus domicilios. Asimismo, el hecho fue informado a las autoridades estatales y al enlace de Servicios Educativos de Quintana Roo.

El director del plantel dio a conocer que se mantuvo una reunión con las madres y los padres de familia donde se les explicó lo ocurrido, así como las posibles medidas que se aplicarán para reforzar la seguridad en la institución educativa donde se registraron los hechos anteriormente descritos.

Se tuvo una reunión con padres de familia; solo uno aceptó.

La dirección del plantel señaló que el hecho no se debe interpretar como un atentado, sino como un incidente aislado que ya está siendo investigado por las autoridades. Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas; mientras tanto, se informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevará a cabo la vigilancia preventiva en la escuela durante los próximos días.

Historias recomendadas:

LAVR