Balacera en Valle de la Trinidad Activa Fuerte Movilización de Seguridad

Una fuerte balacera se registró la tarde de este miércoles 25 de febrero en el poblado de Valle de la Trinidad, en el municipio de Ensenada, lo que generó alarma entre habitantes de la zona. De acuerdo con los reportes ciudadanos, se escucharon múltiples ráfagas de disparos, situación que fue notificada a las autoridades a través del C5.

Tras el aviso, corporaciones de seguridad se movilizaron hacia el área para atender el reporte y verificar lo ocurrido. La presencia policial se concentró en el poblado luego de las llamadas que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre detenciones relacionadas con estos hechos, por lo que se mantiene pendiente la actualización sobre lo sucedido en Valle de la Trinidad.

Información en proceso...

