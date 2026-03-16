Estudiantes se Intoxican tras Comer Dulces en Playa del Carmen; Maestro Fue Detenido

Alumnas de secundaria fueron ingresadas a un hospital por intoxicación luego de haber consumido dulces con presunta droga. El presunto responsable, fue señalado por ellas mismas como su maestro de tecnología e información, ahora detenido e identificado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como Ruben "N”.

Los hechos sucedieron en la escuela secundaria técnica no. 36 “Luz María Zaleta”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen. De acuerdo con datos, el incidente habría ocurrido alrededor de las 17:00 horas durante la jornada escolar; sin embargo, el caso se hizo público hasta la hora de salida, cuando los padres de familia acudieron al plantel por sus hijas y detectaron que las menores presentaban malestar.

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Aunado a lo ocurrido, el maestro fue señalado por una de las alumnas por presuntas conductas inapropiadas. Derivado de esto, Rubén “N”, fue detenido por el posible delito de corrupción de menores en el municipio de Playa del Carmen.

Dan de alta a estudiantes intoxicadas en Playa del Carmen

Las alumnas de la secundaria del fraccionamiento Villas del Sol que resultaron intoxicadas fueron dadas de alta, algunas incluso después de varias canalizaciones. Una de las madres de familia narró, que los dulces que ingirieron las menores les provocó vomitar espuma, por lo que tras ser dadas de alta fueron diagnosticadas con toxíndrome hipnótico-sedante/intoxicación alimentaria.

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Liberan a enfermera detenida presuntamente relacionada con dulces intoxicados

Tras los hechos ocurridos con las alumnas que resultaron intoxicadas en la escuela secundaria técnica “Luz María Zaleta”, en Playa del Carmen, se informó sobre la detención de una enfermera que presuntamente estaría relacionada con los dulces que fueron ofrecidos a las menores.

Se trata de Felipa Alejandra, trabajadora del programa IMSS- Bienestar, quien habría sido detenida por su posible vínculo con los hechos. De acuerdo con la información, la mujer labora en el mismo hospital que el profesor Rubén “N”, docente señalado por las estudiantes como la persona que presuntamente les ofreció los dulces durante una clase, sin embargo, por falta de pruebas fue liberada.

Hasta el momento las investigaciones continúan; mientras tanto Rubén “N” ya fue trasladado al Cereso de Playa del Carmen por el delito de corrupción de menores y hostigamiento sexual, cargos derivados de las investigaciones abiertas tras el incidente ocurrido en el plantel educativo.

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