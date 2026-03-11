Sujetos Asesinan a Balazos a Mujer en la Vía Pública en Cancún; Autoridades Investigan

Una fuerte movilización policiaca se registró la mañana de este miércoles 11 de marzo, en la avenida Tulum de Cancún, Quintana Roo, esto a la altura de la supermanzana 23, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres armados se acercaron a una mujer y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándola sin vida en el lugar. Trascendió que la víctima presuntamente era trabajadora de la construcción.

Según el reporte policíaco este ataque armado tuvo lugar en el cruce de las avenidas Tulum y Chacá, muy cerca de la central de autobuses, una zona de alta afluencia donde convergen diversas rutas de transporte público y que es de circulación y tráfico constante.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido. Pese al fuerte dispositivo de seguridad implementado por los cuerpos policíacos en la zona de las hechos, así como ubicaciones aledañas, hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por este hecho donde una mujer perdió la vida durante las primeras horas de este día.

Montan fuerte operativo de seguridad tras ataque armado en Cancún

Las autoridades que arribaron al punto para tomar conocimiento del ataque armado, fueron las mismas que se encargaron de acordonar el área mientras decenas de trabajadores y transeúntes observaban la escena cuando se dirigían a sus actividades laborales.

Al punto del hecho de violencia arribó personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes para recabar indicios que permitan esclarecer el móvil del suceso, además de dar con el paradero de el o los presuntos autores. Más tarde se solicitó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

Historias Recomendadas:

FPF