Hallan Fósil Humano de Ocho Mil Años de Antigüedad en Cenotes de Sac Actún, Quintana Roo

Un hallazgo histórico se ha registrado en la Península de Yucatán, ya que se reportó que fue encontrado un nuevo fósil humano, el cual data de una antigüedad estimada en más de ocho mil años; fue recuperado en las inmediaciones del sistema de cenotes Sac Actún, el cual es una red subterránea que se extiende bajo la franja comprendida entre Tulum y Playa del Carmen.

Con este hallazgo, suman ya por lo menos once los restos humanos prehistóricos que han sido documentados en esta zona de la península de Yucatán, consolidándola como uno de los puntos clave para continuar con el estudio del poblamiento temprano en América.

El sitio forma parte de Sac Actún, que es uno de los complejos de cuevas inundadas más extensos de todo el mundo, ya que cuenta con alrededor de 380 kilómetros de longitud y, de acuerdo con la información brindada por los investigadores, la osamenta que se encontró fue localizada aproximadamente a unos 200 metros de penetración.

El hallazgo del fósil humano podría aportar información de los primeros pobladores de la región

El hallazgo anteriormente descrito se registró dentro de la cueva y aproximadamente a ocho metros de profundidad, en una sección que actualmente se encuentra inundada. Estas labores de campo se realizaron desde hace aproximadamente siete años; sin embargo, fue hasta el mes de noviembre del pasado 2025 cuando se realizó la intervención directa en el punto del hallazgo.

Los especialistas han señalado que este nuevo descubrimiento podría aportar información relevante sobre las condiciones de vida, movilidad y adaptación de los primeros pobladores de la región, además de fortalecer la importancia del sistema Sac Actún como un archivo natural que resguarda parte fundamental de la historia temprana del continente americano.

