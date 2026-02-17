Suspenden a Elemento de Seguridad en IMSS 12 en Mérida, Yucatán, por Presunta Confrontación

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Yucatán, informaron que se retiró del servicio a un guardia de seguridad del Hospital General Regional No. 12, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida.

Se dio a conocer que la decisión de retirar al elemento fue tomada luego de que circuló un video a través de redes sociales en el que se logra apreciar cómo es que se lleva a cabo una confrontación entre un vigilante y derechohabientes del centro hospitalario en cuestión.

El incidente anteriormente descrito se hizo público tras la difusión de un video grabado por una usuaria que se encontraba dentro de las instalaciones; en dicha grabación se puede ver al elemento de seguridad despertando a una mujer que supuestamente estaba descansando después de esperar durante toda la noche en el hospital.

Usuarios captaron la agresión y la compartieron en redes sociales

En las imágenes captadas, se nota cómo testigos le cuestionan el trato del guardia hacia los familiares de un paciente que se encontraban en el lugar. La institución médica informó que se tomó la decisión de separar de manera temporal al vigilante de sus funciones mientras se realiza la revisión del caso.

Tras lo ocurrido, la dependencia informó que la Oficina de Seguridad y Respaldo de Inmuebles realizó la solicitud a la empresa de seguridad contratada de que el elemento en cuestión fuera removido de manera inmediata de las funciones que desempeñaba.

Asimismo, el centro médico reiteró su compromiso de no tolerar conductas que puedan vulnerar la dignidad de las personas que acuden a recibir algún tipo de atención médica; asimismo, mencionó que en dicho centro hospitalario se condena cualquier tipo de maltrato al interior de sus instalaciones.

