Detienen a Presuntos Extorsionadores en Mérida y Coatzacoalcos; Los Trasladaron a Duport Ostión

Durante el transcurso de este viernes 28 de noviembre, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), con sede en Coatzacoalcos, informó que se detuvo en dos acciones operativas a Sara María "N", Iván Alejandro "N" y José René "N", presuntamente por el delito de extorsión agravada.

Sara María "N" e Iván Alejandro "N" fueron detenidos en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida, mientras que se informó que José René "N" fue detenido en Coatzacoalcos.

Video: Hombre Muere en Vía Pública en la Colonia Centro de Veracruz

Se dio a conocer que la detención se deriva del cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada; los hechos que se les imputan ocurrieron en el pasado mes de octubre del presente año, cuando presuntamente los extorsionadores enviaron mensajes vía WhatsApp a la víctima, exigiendo el cobro de piso.

Anexo en el mismo mensaje, se realizaban amenazas que señalaban que se le causaría daño físico o material en sus bienes. Se informó que las tres personas que fueron detenidas se encuentran ya recluidas en el Cereso Regional Duport Ostión, en el municipio de Coatzacoalcos.

Noticia relacionada: Hallan Cuerpo de un Hombre en Fraccionamiento de Veracruz; Presuntamente Murió en una Riña

Seis personas son detenidas durante cateo en Omealca-Tezonapa

Se llevó a cabo un cateo autorizado por un juez a un domicilio ubicado en la carretera Omealca-Tezonapa, durante la tarde de este martes 25 de noviembre, donde detuvieron a seis personas, de las cuales se dio a conocer que cinco eran hombres, así como una mujer.

Elementos de Seguridad Pública Estatal y Federal llegaron a una cuartería localizada en la comunidad de Los Ángeles, donde se aseguró droga, un rifle y otros artículos. Durante el cateo, los elementos de seguridad tuvieron que cerrar el perímetro y bloquearon la circulación sobre la carretera a Tezonapa.

En el operativo, donde participaron más de 20 elementos, fueron detenidas las seis personas y enviadas a la delegación regional de la Policía Ministerial en la ciudad de Córdoba, para ponerlos a disposición de un juez para que se defina la situación jurídica competente.

Mientras tanto, la vialidad tuvo que ser cerrada por varios minutos afuera de la Fiscalía Regional de Justicia zona centro Córdoba. En las próximas horas se espera el comunicado oficial por parte de las autoridades correspondientes.

Historias recomendadas:

LAVR