Hallan Cuerpo de un Hombre en Fraccionamiento de Veracruz; Presuntamente Murió en una Riña

Durante la tarde de este viernes 28 de noviembre se registró la movilización de cuerpos de emergencia, así como de autoridades, debido a que se reportó que un hombre de aproximadamente 40 años habría perdido la vida como resultado de una presunta riña con otro hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, al poniente de la ciudad de Veracruz. Según la versión de los testigos, detallan que el enfrentamiento sucedió la noche del jueves 27 de noviembre y fue hasta este viernes que se descubrió el cuerpo.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como Policía Estatal y Fiscalía del Estado, estos últimos con elementos ministeriales y periciales, quienes se encargaron de acordonar la zona para realizar las diligencias de ley y, posteriormente, llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

El acceso a la calle privada se vio restringido por aproximadamente dos horas, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes.

Conductores protagonizan riña y causan tráfico en Xalapa

Dos conductores que discutían mientras conducían desde la avenida Manuel Ávila Camacho en pleno centro de la ciudad de Xalapa, terminaron protagonizando una riña en la avenida Manuel Ávila Camacho.

Fue este viernes cerca de las ocho de la mañana y justo frente al parque de los Tecajetes cuando de manera sorpresiva los dos conductores descendieron de su unidad e iniciaron una pelea.

La escena ocurrió durante un enlace en vivo y quedó registrada mientras era transmitida a través de la señal de N+ Veracruz. En las imágenes se observa cómo el conductor de un vehículo de color negro sin placas dejó a su oponente tirado sobre la avenida y emprendió la huida al visualizar que estaban frente a la cámara.

Más tarde, testigos apoyaron al lesionado a ponerse en un lugar a salvo para evitar algún accidente. Fue necesaria la atención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al conductor y refirieron que era necesario su traslado a un hospital para su atención debido a que presentaba una lesión en una de las extremidades.

