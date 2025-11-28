Anuncian Cierres Viales en Xalapa: ¿Qué Calles Estarán Cerradas y Hasta Cuándo?

Desde las primeras horas de este viernes 8 de noviembre se informó acerca de afectaciones a la circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa. Además de reducción de carriles se prevé el cierre total en algunos puntos de la ciudad capital.

Se había informado por parte de las autoridades de Seguridad Pública y Tránsito del Estado acerca de que el cierre a la circulación sería durante los primeros minutos de este día, más tarde la información se modificó y se indicó que el cierre comenzaría a partir de las 16:00 horas de este viernes 28 de noviembre.

Desde esta mañana se comenzó a generar afectación a los conductores que circulaban por la calle Enríquez justo frente al palacio de gobierno, donde fue instalada una estructura, la cual invade uno de los carriles de la vía de comunicación.

El motivo de estas afectaciones a la libre circulación de los xalapeños en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa, es debido al inicio de los preparativos y montajes para el primer informe de labores Gobernadora del Estado Rocío Nahle, este se encuentra programado para el próximo 30 de noviembre de 2025.

Es decir que el bloqueo de las vialidades afectadas comprenderá desde la tarde de este viernes 28 hasta el próximo domingo 30 de noviembre. Los cierres anunciados son en las calles:

Calle Rafael Lucio y Calle Benito Juarez

y Calle Enriquez y Calles Carillo Puerto

y Calle Zaragoza y Calle Primo Verdad

y Calle Zaragoza y Leandro Valle

Video Realizan Cierres Parciales y Reducción de Carriles Zona Centro Veracruz Afectación Vial | N+

Se recomienda a los conductores utilizar vías alternas y eviten circular en las cercanías del primer cuadro de la ciudad capital, se prevé sea complicada la circulación en esta zona de Xalapa.

Historias Recomendadas:

FPF

