Hallazgo de Hombre Muerto Termina con Policía Arrollado en Autopista de Veracruz; Esto Pasó

En la autopista Paso del Toro-Santa Fe a la altura de la cabecera municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, fue encontrada una persona de sexo masculino sin vida sobre el asfalto, presuntamente en situación de calle, por lo que llegaron elementos de la Policía Estatal para resguardar el hecho, durante la mañana de este viernes 28 de noviembre.

Al estar presente la lluvia y poca visibilidad, el conductor de un auto sedán color azul no logró ver el acordonamiento, por lo que no frenó a tiempo, y atropelló al elemento policiaco. Posteriormente, se impactó contra el muro de contención de la autopista.

Video: Accidente Mantiene Cerrada la Autopista Paso del Toro-Santa Fe; Esto Sucedió

El Director Protección Civil Medellín, narró que las autoridades se encontraban abanderando cuando se desató el accidente.

Ese automóvil no venía a exceso de velocidad, pero, los policías se encontraban ahí en el puente Teterete del municipio de Medellín de Bravo en el tramo kilómetro 180, ellos estaban dando vialidad porque había una persona ya sin vida en el lugar

El policía resultó con fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que de inmediato tuvo que ser traslado al hospital del IMSS ubicado en la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Veracruz.

Motociclista resulta lesionado tras derrapar por ver accidente en Veracruz

Además, del policía arrollado, se tuvo una persona lesionada más, se trató de un motociclista que circulaba en el carril contrario, de Veracruz hacia Medellín, quien por ir viendo el hecho derrapó y resultó con algunas lesiones.

Noticia relacionada: Video: Dos Conductores Terminan a Golpes en Xalapa; Así Fue el Momento

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida y las causas de su muerte. El hombre sin vida fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río. La zona del accidente fue acordonada por elementos de la Policía estatal y Guardia Nacional, quienes se encargaron de realizar un perímetro en espera de los servicios periciales para que se iniciara con el levantamiento del cuerpo del hombre de identidad desconocida.

Este accidente originó el cierre a la circulación en la autopista Paso del Toro-Santa Fe, en el municipio de Medellín de Bravo hacia la ciudad de Veracruz.

Historias recomendadas:

LLZH