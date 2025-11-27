Choque Múltiple en Carretera Córdoba-Orizaba Provoca Cierre de Carriles

Durante este jueves 27 de noviembre se registró el cierre parcial en uno de los carriles de la autopista Córdoba-Orizaba con dirección al estado de Puebla, esto según la información emitida por personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Lo anterior se debió a que se registró un choque múltiple a la altura del kilómetro 285, donde hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales, los cuales fueron mínimos.

De acuerdo con los reportes, la presunta falta de precaución para manejar pudo ser la causa para que se registrara este accidente. Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó acerca del cierre parcial en la circulación de dicha carretera.

La lluvia persiste en la región de las altas montañas, por lo que se exhorta a los conductores que transitan por dicha zona a tomar sus debidas precauciones para prevenir accidentes.

En la carretera que comunica Veracruz con el municipio de Alvarado, en específico en la localidad de "El Bayo", la mañana del pasado martes 25 de noviembre se registró un fuerte accidente automovilístico.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre que intentaba cruzar la carretera federal Veracruz-Alvarado fue impactado por un vehículo que no alcanzó a frenar. Debido al impacto, el sujeto quedó sin vida a la orilla de la carretera tras el fuerte golpe recibido por el automóvil.

La unidad involucrada se trata de un vehículo sedán color blanco, el cual quedó prácticamente destrozado de la parte delantera, presentando severos daños en el área del motor y del parabrisas.

Elementos de la Policía Municipal de Alvarado, así como Guardia Nacional (GN) división carreteras, arribaron hasta el lugar de los hechos; además, policías ministeriales llegaron para tomar conocimiento de los hechos.

Con información de Carlos Da Silva y Alfredo Arellano | N+

