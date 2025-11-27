Motociclista Derrapa y Muere en Carretera Xalapa-Coatepec, a la Altura del Río Consolapa

La tarde de este jueves 27 de noviembre, se registró la movilización de autoridades, así como de cuerpos de emergencia, debido al reporte en el que se informaba de un fatal accidente sobre la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura del puente del río Consolapa, con dirección a la ciudad de Xalapa.

Los primeros reportes indican que un motociclista circulaba sobre esta carretera y, debido a la presunta falta de señalética, no se percató de las obras de bacheo que se estaban llevando a cabo en esa zona.

Presuntamente, a bordo de su motocicleta, el joven cayó en uno de estos huecos, por lo cual perdió el control y terminó derrapando en la carretera, razón por la cual, de manera inmediata, habría perdido la vida.

Paramédicos acudieron a la zona para poder brindarle los primeros auxilios, sin embargo, al arribar al lugar de los hechos, solo confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Motociclista choca contra automóvil en la colonia Centro de Veracruz

Un motociclista resultó fuertemente lesionado durante la tarde-noche de este miércoles 26 de noviembre. De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta chocó con un auto compacto sobre la avenida Allende, en el carril que va de sur a norte en la ciudad de Veracruz.

Según los primeros reportes, se detalló que la conductora del automóvil presuntamente cruzó la avenida Allende por la calle Mario Molina sin precaución, ocasionando el impacto del motociclista contra el vehículo.

Paramédicos arribaron hasta el lugar de los hechos y trasladaron al hombre lesionado a un hospital para realizar una valoración médica completa. Debido al accidente, la vialidad se vio afectada por aproximadamente media hora.

Con información de Denisse López y Javier Maldonado | N+

LAVR