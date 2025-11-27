¿Cuándo Restablecen Suministro de Agua en Poza Rica, Veracruz? Fecha Exacta para Zonas Afectadas

Durante las primeras horas de este jueves 27 de noviembre, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) informó que se suspendió el suministro de agua potable en el municipio de Poza Rica desde las 7:35 de la mañana.

La dependencia informó que se detuvo la operación de la planta potabilizadora debido al incremento repentino de la turbiedad del agua e indicó que esa situación se debe a las lluvias registradas durante la madrugada en la sierra norte del estado de Puebla.

Esto ocasionó que se arrastraran grandes cantidades de sedimento, lo que provocó que dicha turbiedad superara en exceso el diseño de la planta potabilizadora. Autoridades dieron a conocer que la planta operó durante un tiempo, sin embargo, la turbiedad no cedió. Y señaló que en cuanto la turbiedad disminuya, será restablecido el suministro.

Protección Civil mantiene monitoreo de río Cazones por lluvias

Debido a las lluvias de las últimas horas registradas en la zona norte del estado de Veracruz, autoridades de Protección Civil informaron que se realiza el monitoreo constante del río Cazones, el cual alcanzó el nivel más alto aproximadamente a las 11:00 de la mañana de este jueves 27 de noviembre, llegando al metro con noventa centímetros.

El monitoreo de las 12:00 del día mostraba que el nivel se mantenía en 1.90 metros, mostrando un descenso a partir de la una de la tarde. Para las dos de la tarde, aproximadamente, el reporte que Protección Civil brindó mostraba que el nivel del río Cazones continuaba bajando, alcanzando 1.70 metros.

Las autoridades informaron que continuarán los monitoreos del río Cazones y que el punto crítico del afluente es de 3.30 metros en la Ampliación Morelos, Sector Quebradora. Se recomendó a la población mantenerse atentos a la información emitida solo por fuentes oficiales.

