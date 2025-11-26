Crecida de Arroyo Arrastra a Motociclista en Misantla; Fue Encontrado a Dos Kilómetros del Lugar

En la localidad de Santa Cruz se registró un incidente en el cual un motociclista se vio involucrado, donde un arroyo de respuesta rápida se desbordó e inundó el paso que va sobre la carretera que lleva a Mizantla.

En ese momento, el motociclista intentó cruzar el cauce y lo arrastró la corriente. Quienes se percataron del hecho, se movilizaron y lo buscaron. El hombre fue encontrado aproximadamente a dos kilómetros arroyo abajo, sorprendentemente, solo resultó con algunos golpes y con algunos raspones.

Video: Motociclista es Arrastrado por la Crecida de un Arroyo en Carretera de Misantla, Veracruz

Las autoridades exhortan a que, cuando hay algún tipo de arroyo, algún río o cuerpo de agua que esté crecido, lo mejor es no arriesgarse. Si va usted en motocicleta, en bicicleta, a caballo o incluso a pie y se encuentra con una creciente, Protección Civil indica que lo mejor es no arriesgarse.

Noticia relacionada: 25 Estudiantes Terminan Lesionados tras Volcadura de Autobús en Xalapa; Una Falleció

Motociclista termina con lesiones fuertes al ser impactado por un vehículo

Un motociclista que circulaba sobre la avenida Allende, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, resultó fuertemente lesionado la tarde-noche de este miércoles 26 de noviembre al chocar con un auto compacto.

De acuerdo con la información obtenida, se detalló que la conductora del automóvil presuntamente cruzó la avenida Allende por Mario Molina sin precaución, por lo que no vio al joven motociclista, ocasionando el impacto del hombre contra el vehículo.

Minutos más tarde, paramédicos arribaron hasta el lugar del accidente y trasladaron al lesionado a un hospital para una valoración médica completa. Debido al accidente, la vialidad se vio afectada por aproximadamente media hora.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que terminó hospitalizado tras el accidente ocurrido en la avenida Allende de la colonia Centro en la ciudad de Veracruz.

Historias recomendadas:

Con información de Julio Morán y Javier Maldonado | N+

LAVR