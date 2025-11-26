Motociclista Termina Fuertemente Lesionado tras Chocar con un Vehículo en Avenida de Veracruz

Durante la tarde-noche de este miércoles 26 de noviembre, un motociclista resultó fuertemente lesionado tras chocar con un auto compacto sobre la avenida Allende, en el carril que va de sur a norte en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la información obtenida, se detalló que la conductora del automóvil presuntamente cruzó la avenida Allende por Mario Molina sin precaución, ocasionando el impacto del motociclista contra el vehículo.

Minutos más tarde, paramédicos arribaron hasta el lugar del accidente y trasladaron al lesionado a un hospital para una valoración médica completa. Debido al accidente, la vialidad se vio afectada por aproximadamente media hora.

Durante la madrugada de este miércoles, en las inmediaciones de la avenida Oriente 6 y calle Sur 13 de la ciudad de Orizaba, Veracruz, una patrulla de la Policía Municipal impactó a un motociclista que circulaba por dicha zona.

Según los reportes, se trató de la unidad PH31, la cual impactó a una motocicleta tras presuntamente no respetar el señalamiento del semáforo. El motociclista, quien viajaba acompañado, señaló que avanzaba con luz verde cuando la patrulla presuntamente se atravesó el cruce sin torreta ni sirena encendida, irrumpiendo directamente en su trayecto.

Se dio a conocer que la motocicleta de color rojo con negro terminó con daños en uno de sus rines. Sin embargo, los tripulantes no presentaron lesiones de gravedad, debido a que circulaban a una velocidad moderada.

Minutos más tarde, las autoridades de tránsito municipal llegaron y realizaron el deslinde de responsabilidades. Es por ello que, hasta el momento, se desconoce quién habría sido el responsable de este accidente ocurrido en Orizaba, Veracruz.

Con información de Javier Maldonado y Carlos Da Silva | N+

