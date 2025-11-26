25 Estudiantes Terminan Lesionados tras Volcadura de Autobús en Xalapa; Una Falleció

La tarde de este miércoles 26 de noviembre, se registró la volcadura de un camión de pasajeros del transporte público en el camino El Palmar-Palmarejo. En el lugar se reportó el fallecimiento de una estudiante a causa de los golpes recibidos en el accidente y otros 25 jóvenes resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados en Xalapa.

La menor, que fue identificada como Celeste “N”, vecina de Rancho Viejo, viajaba con sus compañeros en el autobús cuando presuntamente una falla en los frenos hizo que el chofer no pudiera controlarlo, volcando en la zona conocida como "La Barranca", perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

Todos los lesionados son estudiantes del Telebachillerato de Rancho Viejo y se dirigían al plantel al momento del accidente.

Hombre muere en Nogales, Veracruz, tras caer del tren

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante este miércoles 26 de noviembre. Los primeros reportes indicaron que un hombre falleció luego de sufrir un accidente en un tren en la ciudad de Nogales, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información obtenida, los hechos ocurrieron en la avenida Revolución ubicada en la colonia Libertad del municipio antes mencionado. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, a bordo de la ambulancia de Cruz Roja, el hombre falleció.

Elementos de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba acordonaron la zona del accidente; además, personal de la unidad de Servicios Periciales realizó las labores correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo de la víctima. El hombre vestía pantalón de mezclilla azul y camisa azul turquesa, y permanecía recostado sobre las vías al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia; hasta el momento la persona no ha sido identificada.

