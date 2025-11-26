Patrulla de Policía Municipal Choca Contra Moto tras Presuntamente Pasarse Semáforo en Orizaba

La madrugada de este miércoles 26 de noviembre, en las inmediaciones de la avenida Oriente 6 y calle Sur 13 de la ciudad de Orizaba, Veracruz, una patrulla de la Policía Municipal, impactó a un motociclista.

Se trató de la unidad PH31, la cual impactó a una motocicleta tras presuntamente no respetar el señalamiento del semáforo. El motociclista quien viajaba acompañado, señaló que avanzaba con luz verde cuando la patrulla presuntamente se atravesó el cruce sin torreta, ni sirena encendida, irrumpiendo directamente en su trayecto.

La moto color roja con negro, terminó con daños en unos de sus rines. Sin embargo, afortunadamente los tripulantes no presentaron lesiones de gravedad, debido a que circulaban a una velocidad moderada.

Finalmente, las autoridades de tránsito municipal llegaron y realizaron el deslinde de responsabilidades. Es por ello, que hasta el momento, se desconoce quién habría sido el responsable de este accidente ocurrido en Orizaba, Veracruz.

Patrulla de la SSP impacta a vehículos estacionados en Coatzacoalcos

El pasado lunes 24 de noviembre, se registró un fuerte accidente donde se vio involucrada una patrulla, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. La patrulla de la Policía Estatal chocó contra varios vehículos que se encontraban estacionados.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Transístmica, frente a la base de la Policía Municipal. La patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el número económico SP-4073, se impactó primero contra un auto particular, y posteriormente, derribó una motocicleta para después, impactarse contra otro automóvil.

Hasta el momento, se desconoce cómo fue que la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), perdió el control impactando a los vehículos antes mencionados.

