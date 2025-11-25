Dejan Cartulina con Amenazas Afuera de Escuela Primaria en Minatitlán, Veracruz

Durante la mañana de este martes 25 de noviembre, se registró una intensa movilización policíaca tras el hallazgo de una cartulina con presuntos mensajes de amenaza atribuidos a un grupo delictivo, en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

El mensaje apareció en la entrada de la escuela primaria Libertador Miguel Hidalgo, ubicada en la calle París, entre Buenos Aires y Managua, en la colonia Nueva Mina del municipio antes mencionado.

Al lugar, llegaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes procedieron a retirar la cartulina. Es de mencionar, que las clases dentro del plantel educativo continuaron de manera normal.

Vinculan a proceso a hombres que colocaron manta con amenazas en escuela de Coatzacoalcos

Este mes de noviembre, la Fiscalía Regional de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, informó sobre la vinculación a proceso en contra de Omar “N” y Gerson Alexandro “N”, como presuntos responsables del delito de extorsión, por hechos ocurridos en el pasado mes de septiembre.

Este hecho ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando presuntamente los sujetos detenidos arribaron a una escuela primaria ubicada en la colonia Puerto México de Coatzacoalcos, donde colocaron una manta con un mensaje extorsionador, alusivo a un grupo delincuencial que operaba en la zona.

Derivado del delito, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Omar “N” y Gerson Alexandro “N”, dentro del proceso penal 363/2025.

Según la información, esta situación estaría presuntamente relacionada con hechos violentos recientes en la zona, destacando que en los últimos meses en dicha colonia perteneciente a Coatzacoalcos, el negocio de un empresario restaurantero sufrió un ataque quedando reducido a cenizas y cual se ubica a tan solo dos cuadras de la institución educativa.

