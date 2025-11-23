¿Quién era Juan Carlos Mezhua, Exalcalde Asesinado Hoy en Veracruz?

Juan Carlos Mezhua Campos fue un empresario reconocido en la zona montañosa de Veracruz. Durante su carrera política fue Diputado por Zongolica, Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrátrica (PRD), Además de Exalcalde de Zongolica en la zona Serrana del estado de Veracruz.

En las pasadas elecciones en el estado, Juan Carlos Mezhua Campos buscó la alcaldía como candidato independiente. Recientemente se dio a conoces que trabajaba en la conformación de un partido independiente. Así se puede leer en su última publicación mediante su cuenta personal de redes sociales.

Amigos, está llegando la cosecha de café a Zongolica y también la neblina, hoy ya tuve que sacar un suéter. Estoy muy contento porque hay muchas personas que se están uniendo al Partido Independiente de Veracruz. Gente honesta, gente trabajadora, gente productiva, gente sin pasado oscuro, gente que piensa igual que yo que es posible un Veracruz Prospero, Seguro, Noble y Respetuoso con sus ciudadanos. USTEDES TAMBIÉN PUEDEN FORMAR EL COMITE DEL PARTIDO INDEPENDIENTE en su municipio y con el tiempo y esfuerzo conseguir la prosperidad de sus pueblos. Solo déjenme sus datos inbox y les explico la dinámica. Abrazos fraternos, Somos Independientes!! Pd. No olviden compartir

Asesinan a Juan Carlos Mezhua, Exalcalde de Zongolica, Veracruz

Durante las primeras horas de este domingo 23 de noviembre se informó un ataque armado en contra de Juan Carlos Mezhua Campos. El cual habría ocurrió en la comunidad de Piedras Blancas perteneciente a Zongolica.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que ya se investigan los hechos registrados en la localidad Piedras Blancas, perteneciente al municipio de Zongolica. En donde privaran de la vida a la víctima J.C.M.C., ex alcalde del municipio de Zongolica en la zona serrana de la entidad veracruzana.

A través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos se inició una carpeta de investigación que ayude a esclarecer este hecho violento.

FGE INFORMA QUE SE INVESTIGA HECHOS SUSCITADOS EN ZONGOLICA pic.twitter.com/MIljLpifdf — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) November 23, 2025

información en desarrollo...