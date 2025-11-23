Matan a Juan Carlos Mezhua Campos, Exalcalde de Zongolica, Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este domingo 23 de noviembre 2025 que fue asesinado el exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos.

A través de un breve comunicado, la dependencia informó que tras hechos registrados en la localidad Piedra Blancas, se ha iniciado una carpeta de investigación.

Juan Carlos Mezhua Campos, Exalcalde de Zongolica. Foto: FB Mezhua Campos

La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de los hechos registrados en la localidad Piedra Blancas, perteneciente a este municipio en los que privaran de la vida a la víctima J.C.M.C., ex alcalde de Zongolica, a través de la Fiscalía Regional Córdoba se ha iniciado una carpeta de investigación.

En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales.

Minutos antes, a través de la cuenta de Facebook de Juan Carlos Mezhua Campos se informó el homicidio del exedil.

Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano.

Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso

Noticia en desarrollo

DMZ