Muere Policía Estatal en Enfrentamiento Armado en Veracruz; Esto Dicen las Autoridades

Durante el pasado viernes 21 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz mediante un comunicado confirmó el deceso de un elemento policíaco quien habría fallecido durante un presunto enfrentamiento a disparos.

La institución de seguridad del estado de Veracruz, publicó mediante sus canales de comunicación oficiales, una esquela en la que lamenta el fallecimiento de uno de sus elemento de la Policía Estatal.

Dijeron unirse solidariamente al dolor que embarga a la familia, compañeros y amigos del elemento fallecido, deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida.

Además aprovecharon para reconocer su entrega, compromiso y valor al prestar el servicio de la sociedad veracruzana. Las autoridades dieron conocer que el elemento perdió la vida en el cumplimiento de su deber en el municipio de Medellín de Bravo en el estado veracruzano.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información oficial de las condiciones en las que murió el policía estatal, el cual presuntamente ocurrió durante un enfrentamiento.

Muere bebé de tres meses en explosión ocurrida en el sur de Veracruz

En Mecayapan, en la zona serrana del sur de Veracruz, el pasado jueves se reportó una explosión por acumulación de un tanque de gas LP, esta situación dejó como saldo la muerte de un menor de 3 meses de edad, así como dos menores y un adulto heridos con quemaduras y la pérdida total de una vivienda.

Se reportaron como víctimas con graves quemaduras Yoselin, de 31 años; Perla, de 7 años; y Graciela, de 5 años, quienes fueron trasladados al puerto de Veracruz, a la torre pediátrica y hospital general para su valoración y atención médica, el reporte médico indico que su estado de salud es delicado derivado por quemaduras de tercer grado.

Se presume que los menores se encontraban jugando y accidentalmente derribaron el cilindro de gas, el cual estaba dentro de la vivienda, desconectándose la manguera, generando una fuga y la acumulación para posteriormente la explosión en el interior de la vivienda.

