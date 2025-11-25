Antimotines Retiran a Extrabajadores del Seguro Popular que Protestan en Plaza Lerdo de Xalapa

Extrabajadores del extinto Seguro Popular se manifestaron una vez más la mañana de este martes con el fin de exigir el pago de laudos ganados que ascienden aproximadamente a 30 millones de pesos, según los inconformes.

Minutos después, un grupo antimotines arribó al lugar de la manifestación para concentrar a los protestantes.

Video: Antimotines Resguardan Puente José López Portillo de Álamo, Veracruz, por Afectaciones en su Estructura

De acuerdo con la información brindada por Ángel Carrera Ramírez, quien es Secretario General del extinto Seguro Popular, menciona que anteriormente se habría logrado un acuerdo; sin embargo, el pago acordado para determinados trabajadores nunca llegó.

Alcanzamos un acuerdo en donde se les iban a pagar con 30 millones de pesos a un número determinado de compañeros, cosa que no ha sucedido; sin embargo, estamos claros de que dejaron ahí un remanente la administración pasada.

Noticia relacionada: Se Reforma en Veracruz la Ley para Entrega y Recepción en la Administración Pública Municipal

Manifestantes indican que los adeudos afectan directamente a varias familias

Los denunciantes mencionan que el 24 de enero todavía se le pudo pagar a algunos de sus compañeros; sin embargo, mencionan que no saben dónde quedó el dinero restante, o para qué se ocupó. Ángel señaló que el incumplimiento de los pagos no es solo un trámite burocrático, sino un golpe directo a la vida de 68 familias.

Nos dan atole con el dedo porque nos dicen: «Sabe qué, véngase mañana. No, no, no, véngase dentro de 15 días»; juegan con la economía de mis compañeros porque de verdad es desgastante.

Así mismo, dio a conocer que hay gente proveniente de Papantla, de Alvarado, e incluso hay gente de Gutiérrez Zamora. Menciona que también hay gente que viene de Orizaba, de Córdoba, y que han hecho un esfuerzo considerable por llegar y dieron a conocer que no están pidiendo otra cosa más que se les cumpla y se les pague lo que ya se ganó.

Son juicios ya ganados; ya no hay nada que hacer más que es parte de la voluntad que deben tener para cumplir.

Como medida de presión, los manifestantes mantuvieron bloqueada la circulación vehicular sobre la céntrica calle de Enríquez en la capital del estado.

Historias recomendadas:

LAVR