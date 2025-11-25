Incendio de Cuartería Causa Alarma en Veracruz; Vecinos Intentaban Apagarlo a Cubetazos

En la colonia Playa Linda al norte de la ciudad de Veracruz, se registró un incendio en una cuartería durante la mañana de este martes 25 de noviembre lo cual generó una rápida movilización de equipos de rescate y auxilio.

Se informó que ocurrió en la calle Playa Sacrificios esquina Playa El Reloj de dicha zona habitacional punto hasta el que se movilizaron elementos del cuerpo de bomberos para combatir las llamas.

Video Incendio Bodega Plásticos Moviliza Cuerpos de Emergencias Calle Jesús Díaz Zona Centro Xalapa Veracruz | N+

Previo a ello, vecinos avisaron al dueño de esa cuartería que se estaba quemando, y al llegar a los minutos, intentaron apagar el fuego a cubetazos. Sin embargo el fuego se extendía de forma rápida. Se informó que derivado de este incendio no se reportaron perdidas humanas, ni personas lesionadas.

Fue hasta que los elementos de bomberos lograron controlar el siniestro, se pudo cuantificar por parte del propietario los daños y los artículos que se habían perdido al interior del inmueble. Hasta este momento se desconoce cuál fue el motivo que causó el incendio.

Noticia relacionada: Incendio en Bodega de Plásticos Genera Alarma entre Habitantes del Centro de Xalapa

Corto circuito incendia camioneta en calles de Coatzacoalcos

Durante la mañana de este martes 25 de noviembre en Coatzacoalcos al sur de Veracruz, una camioneta se incendió en la colonia Centro, el hecho se registró sobre la avenida Ignacio de la Llave, entre Nicolás Bravo y Galeana.

Se presume que un corto circuito en el motor de la unidad vehicular fue lo que provocó el fuego que comenzó a extenderse en el resto de la unidad de forma rápida.

Video Camioneta se Incendia en Colonia Centro de Coatzacoalcos | N+

Como primeros respondientes llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos quienes en trabajo coordinados sofocaron las llamas, sofocando el incendio evitando que otros automóviles se vieran afectados. No se reportaron personas lesionadas.

Historias Recomendadas:

FPF