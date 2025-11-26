Incendio Reduce a Cenizas Vivienda y Genera Alarma entre Vecinos en Xalapa, Veracruz

Durante las primeras horas de este miércoles 26 de noviembre se reportó la movilización de cuerpos de emergencias hasta colonia Los Cafetales donde se reportó un fuerte incendio en la calle Himalaya, ubicada muy cerca de la colonia Higueras en la ciudad de Xalapa.

Se informó que durante esta mañana se ha registrado una intensa movilización de unidades de emergencia y auxilio a este punto debido al incendio al interior de una vivienda en este punto, como primeros respondientes llegaron elementos de la Policía Estatal y posteriormente de Protección Civil.

Video Incendio Consume Vivienda en Colonia Los Cafetales en Xalapa Veracruz Movilización Bomberos Colonia Cafetales | N+

Al punto también se trasladaron elementos de Bomberos de Xalapa quienes se encargaron de las tareas de combate al fuego, este incendio generó alarma en los vecinos de la zona debido a que las llamas y una densa columna de humo se apreciaba varios metros a la redonda.

Derivado de este incidente no se reportaron personas lesionadas, solo las pérdidas en el inmueble los cuales fueron considerables. La rápida atención por el cuerpo de bomberos, ayudó a que la afectación no fuera mayor dado a la cercanía de otras casas habitación.

Noticia relacionada: Incendio en Las Cumbres de Tijuana Deja Dos Viviendas Afectadas; Una con Daños Totales

Otro incendio ocurrido recientemente en la ciudad de Xalapa

Durante las últimas horas del pasado lunes 24 de noviembre, se registró una intensa movilización de unidades de emergencia tanto de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de diversas corporaciones. Ocurrió en la zona centro de la ciudad Xalapa, sobre la calle Poeta Jesús Díaz donde se registró el incendio de una bodega de plásticos.

Una llamada al número de emergencias 911, informo del incendio en las cercanías del Mercado Galeana, cuestión que aumento la cantidad de unidades de emergencia en la zona del siniestro. Se informó que solo hubo una persona lesionada derivado de estos hechos, así como daños materiales cuantiosos y la afectación vehicular en este sector de Xalapa.

Video Incendio Bodega Plásticos Moviliza Cuerpos de Emergencias Calle Jesús Díaz Zona Centro Xalapa Veracruz | N+

Se informó que la víctima de estos hechos fue atendida a por parte de elementos de Cruz Verde tras presentar crisis nerviosa, se dijo que no fue necesario su traslado a hospital para recibir atención. De manera preliminar informaron que este incendio se originó presuntamente debido a un cortocircuito en la instalación eléctrica del inmueble.

Historias Recomendadas:

FPF