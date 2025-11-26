Menor de 14 Años Desaparece en Playa Chachalacas; Se Cumplen Tres Días de Búsqueda

Durante el pasado domingo 23 de noviembre, se registró un incidente en Playa Chachalacas, localizado en el municipio de Úrsulo Galván, en el que una familia que se encontraba en dicha playa perdió a su hijo mientras estaban nadando.

Video: Buscan a Menor Xalapeño en Playa de Chachalacas; Fue Arrastrado por la Corriente

El señor Ángel, padre del menor de 14 años, indicó que él trató de salvarlo, se sumergió en la zona de las escolleras y nadó para tratar de alcanzarlo, sin embargo, no lo logró. Menciona que se sumergió nuevamente al verlo manotear, pero nada pudo hacer para rescatarlo.

Nos llegaba el agua a las rodillas y yo traté de salvarlo, pero me sumergí tres metros ahí al lado de las escolleras, pero no lo pude alcanzar, lamentablemente. Me sumergí otra vez en el agua y lo vi que estaba manoteando.

La familia estaba nadando y, en cuestión de segundos, Ángel, de 14 años, fue arrastrado por la corriente. Los padres indican que ya son tres días en los que no han sabido nada de él. Familiares, conocidos y amigos se han sumado a la búsqueda, sin embargo, mencionan que no han tenido resultados.

Ya son tres días de desesperación, tres días de búsqueda entre familiares, conocidos, amigos de aquí de Chachalacas que están haciendo la labor, pero no hemos tenido resultados de eso.

Autoridades llegan al lugar del incidente para realizar las labores de búsqueda

Durante este miércoles, se sumaron a la búsqueda elementos del Escuadrón Nacional de Rescate, quienes con maniobras especiales se enfatizaron en la zona de escollera. Vicente Leyva, director de Escuadrón Nacional de Rescate, menciona que, además de la búsqueda en dicha zona, personal en motocicletas y de infantería han recorrido el área para localizar al menor.

A petición del familiar, trataremos de hacer toda una labor en las escolleras, para checar toda la zona y que no quede duda de que esté atorado ahí. Aparte, personal en motocicletas y de infantería ha recorrido toda la zona tratando de localizarlo.

Las autoridades manifiestan que las maniobras de rescate son minuciosas, pero tienen que ser agilizadas por la llegada de un nuevo frente frío, que podría complicar más la búsqueda.

Vamos a bajar en la orilla de las escolleras con el personal que sabe bien su labor; traemos ganchos especiales para tratar de localizar si es que en esa parte pudiera estar.

Familiares y amigos de la familia de Angel han montado una búsqueda que se está extendiendo en toda la playa de Chachalacas, así como en la playa Chalchiuecan y el río Actopan; la familia señala que se requiere de personal especializado en las búsquedas.

