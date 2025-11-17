Hallan Cuerpo de Adulto Mayor en Río de Las Choapas; Fue Reportado como Desaparecido

En el municipio de Las Choapas, ubicado al sur del estado de Veracruz, durante la tarde de este lunes 17 de noviembre, se reportó que un hombre de la tercera edad murió ahogado tras presuntamente caer de una lancha en el río Tancochapa de dicho municipio.

La víctima fue identificada como Antonio García, de 61 años de edad, y de acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue hallado en la localidad conocida como Tembladera, es decir, muy cerca de los límites de Veracruz con Tabasco.

Fueron los mismos familiares quienes se encargaron de reportar la desaparición del adulto mayor, e iniciaron su búsqueda, para finalmente dar con su paradero en dicho río. Al lugar del hallazgo acudieron elementos de Protección Civil (PC), Marina y Policía Estatal, así como Policía Municipal de Las Choapas.

Mujer es encontrada sin vida en un motel de las Choapas, Veracruz

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un motel ubicado sobre la calle Aviación de la colonia del mismo nombre durante la mañana de este domingo 16 de noviembre. El inmueble se encuentra a un costado del campo de fútbol del sector conocido como La Cadena, en el municipio de Las Choapas, al sur del estado de Veracruz.

Al acudir a la habitación donde se encontraba la inquilina para notificar el vencimiento del tiempo de estancia, los empleados del lugar encontraron el cuerpo recargado sobre una mesa, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades ministeriales y preventivas para tomar conocimiento del caso.

Según lo relatado por diversos testigos, la mujer habría ingresado al motel la noche del sábado 15 de noviembre, acompañada de un hombre y dos menores de edad; sin embargo, al momento del arribo de los elementos policiacos, ninguno de ellos permanecía en el lugar, lo que ya forma parte de las líneas de investigación.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima, ni la existencia de huellas visibles de violencia, por lo que serán las investigaciones ministeriales quienes determinen las causas de su muerte.

LAVR