Ataque Armado en Cerro Gordo Deja un Hombre Muerto en Veracruz; Hay Otro Lesionado

Cerca de las 8 de la mañana de este lunes 17 de noviembre, se reportó un ataque armado en contra de un hombre en el municipio de Emiliano Zapata en el poblado de Cerro Gordo, cerca de la capital del estado de Veracruz.

Las primeras versiones indican, que el hombre que fue atacado por un grupo armado repelió la agresión con un arma y con lo cual privó de la vida a su atacante. Las unidades de emergencia se movilizaron hasta la calle Guadalupe Victoria, donde encontraron el cuerpo sin vida de quien presuntamente era uno de uno de los atacantes que quedó tendido en el pavimento y el blanco del ataque resultó lesionado.

De inmediato, el lesionado fue trasladado por personal de Protección Civil Municipal y paramédicos del CRUM a un hospital de la ciudad de Xalapa. En el lugar elementos de la Policía Estatal implementaron un operativo para dar con los presuntos responsables del acto y se espera que en próximas horas, sea la autoridad correspondiente quien confirme resultados del operativo y del ataque armado.

Ataque armado deja un muerto en Maltrata

Se registró un enfrentamiento armado en la localidad de San José Súchil, perteneciente al municipio de Maltrata, en los límites de Veracruz y Puebla, entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y un grupo de personas armadas.

Un elemento de la policía estatal falleció en este ataque y se reportó el presunto robo de armamento oficial. De acuerdo con los hechos, se originó el reporte de un asalto masivo a automovilistas en la Autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura de la Congregación Magueyes.

El elemento de la policía estatal que resultó herido fue llevado al hospital regional de Río Blanco, donde perdió la vida a causa de las balas recibidas en el enfrentamiento.

